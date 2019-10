Extinction Rebellion: movimento lança duas semanas de protesto pelo clima em todo o mundo 

Londres, Berlim e Amesterdão são apenas algumas das cidades marcadas pelas ações do grupo fundado no Reino Unido, há um ano, mas a revolta pelo clima está a fazer eco um pouco por todo o mundo – e promete manter-se durante as próximas duas semanas.

“Ao amanhecer, milhares de pessoas por todo o mundo entraram numa nova fase de rebelião contra a inação planetária na emergência climática e ecológica”, avisava um comunicado da organização, no primeiro dia dos protestos. E, revelava ainda o documento, "a cada hora que passa, começa o bloqueio de estradas, pontes e transportes até que as nossas vozes sejam ouvidas”.

São ações de protesto que não se dizem violentas, mas só no primeiro dia foram detidas mais de 130 pessoas na capital britânica por bloqueio de estradas e edifícios do governo. Em Amesterdão, os manifestantes deitaram-se nas ruas, sob o olhar vigilante da polícia, que acabou por intervir depois de 50 ativistas terem montado uma tenda na estrada que dá acesso ao Rijksmuseum, o museu nacional da Holanda. Já em Berlim, os manifestantes cortaram o trânsito em vários pontos da cidade, mas as autoridades decidiram evitar detenções em larga escala.