Arranca na Alemanha mega processo judicial contra Volkswagen

Quatro anos após o escândalo industrial da Volkswagen, centenas de milhares de proprietários de veículos a diesel expressam a sua revolta.

Desde 2015, quando a Volkswagen admitiu ter manipulado 11 milhões de veículos em todo o mundo para enganar os testes de emissões, o escândalo custou ao grupo mais de €30 mil milhões em multas, compensações e custos legais.

Andreas Sarcletti, uma das pessoas que 450 mil pessoas exigem uma indemnização, declarou ao The Guardian que gostaria que a Volkswagen reembolsasse o dinheiro da compra, porém encontra-se preocupado com a duração do processo.

O CEO da marca, Herbert Diess, foi acusado a semana passada de manipulação do mercado pelo papel que desempenhou.

Mesmo que os juízes sejam a favor das vítimas, não haverá um pagamento imediato da compensação, pois cada proprietário registado no julgamento terá que fazer uma reclamação individual.

A VW não espera um julgamento final até pelo menos 2023, se o caso chegar ao Tribunal Federal de Justiça.