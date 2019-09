Criador da raça labradoodle arrepende-se e diz que criou um Frankenstein

Corria o ano de 1989 quando o australiano Wally Conran resolveu cruzar um labrador retriever e um poodle. A ideia era ter um cão que agisse como um labrador, mas que tivesse o pêlo anti-alérgico de um poodle.

Agora, Conran arrepende-se e diz que abriu “uma caixa de Pandora e deixou sair um monstro tipo Frankenstein”, disse à ABC Austrália.

Na altura, fê-lo a pedido de uma mulher cega, cujo marido tinha muitas alergias. Assim nasceu o labradoodle.

Esta raça híbrida tornou-se numa das mais populares do mundo, mas Conran não está propriamente contente com isso. “Descobri que a maior parte são malucos ou tem problemas hereditários”, diz.

Reconhece que conheceu alguns “muito bons labradoodles”, mas são a ínfima parte.

O veterinário John Whitwell referiu à BBC que estes cães são “saudáveis e inteligentes” e não têm grandes problemas, mas o “pai” dos labradoodle é da opinião que outros criadores estão mais interessados no dinheiro que podem fazer do que no bem estar dos animais.

