A vida de Jacques Chirac em imagens

De origens humildes, Jacques Chirac foi comunista até ser recrutado para a guerra contra a Argélia, até então colónia francesa, de onde voltaria ferido. Formado no INAC, o conhecido instituto francês de administração pública, haveria de ser autarca de Paris, primeiro-ministro e presidente da república francesa. Ainda nos anos 1960, ajuda a ultrapassar o impasse com os estudantes, no Maio de 1968.

Em 1974, o seu governo daria nas vistas sobretudo por ter Simone Veil como ministra da Saúde e esta ter defendido um projeto de lei que despenalizou a interrupção voluntária da gravidez em França.

Em 1985, fez questão de afirmar publicamente que nunca seria primeiro-ministro de François Miterrand, então presidente da república, mas um ano depois acabaria por aceitar o cargo.

Mas famoso haveria de se tornar o debate com Miterrand, em 1987, quando ambos concorriam ao mais importante posto da nação em que Chirac atira: "Estamos ao mesmo nível", e o adversário nota: "Isso é o que vocês pensa!".

Afilhado político de George Pompidou, que o convidaria para ser seu secretário de estado e o alcunharia de bulldozer, durante os anos 1960, Chirac haveria mais tarde de apadrinhar François Sarkozy - ao lado de quem se deixa fotografar a assistir a um jogo de ténis, em Roland Garros.

Conhecido mulherengo, deixou-se também sempre fotografar ao lado das estrelas da sua geração, fossem os franceses Alain Delon ou Johnny Halliday, ou os estrangeiros, de Ursula Andress a Julio Iglesias.

Em 2016, já depois do AVC de Jacques, a familia Chirac sofreria um outro tipo de golpe, com a morte de Laurence, uma das duas filhas do casal que há muitos anos se debatia com uma anorexia. "Foi a batalha da vida dela", descreveu o pai.