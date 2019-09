Drone capta aproximação de tubarão e alerta surfista em vídeo viral

O vídeo que mostra como um operador de drones amador usou o altifalante do aparelho para alertar um surfista para a proximidade de um tubarão numa praia australiana tornou-se viral

"Hoje, na Werri Beach, este grande tubarão estava a aproximar-se de um surfista e eu usei o sistema de altifalante do meu drone para o alertar. Vejam-no a a olhar para cima para o drone e depois disparar, com o movimento repentino da água a afastar o tubarão", escreveu Christopher Joye no Twitter, sobre o episódio que teve lugar numa praia australiana, na semana passada.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.