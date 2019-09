Cigarros eletrónicos com sabores vão ser proibidos em Nova Iorque

Há vários meses que os americanos falam sobre os perigos dos cigarros eletrónicos para a saúde. No ínicio deste mês, foi registada a segunda morte associada aos cigarros eletrónicos nos EUA, mas entretanto, o número de mortes já subiu para seis. Este domingo, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, anunciou que vai proibir os cigarros eletrónicos com sabor, exceto os de tabaco e mentol.

A medida é especialmente dirigida aos jovens: "Os fabricantes de cigarros eletrónicos com sabor de frutas e doces estão intencional e imprudentemente a colocar os jovens como alvo, e hoje estamos a adotar medidas para acabar com isso", disse Cuomo, citado pelo The Guardian. A venda de cigarros eletrónicos já era proibida a menores de 18 anos. A partir de Novembro, além de os produtos com sabor serem totalmente proibidos, a idade para adquirir os restantes subirá para os 21.

Cerca de 400 pessoas nos EUA foram afetadas com doenças pulmonares que, de acordo com as autoridades de saúde, estarão ligadas ao consumo de cigarros eletrónicos. Até hoje, são seis mortes em todo o país. Perante esta realidade, Donald Trump anunciou na última quarta-feira, 11, que governo irá propôr uma restrição, a nível federal, aos vários cigarros eletrónicos com sabores.

Mas, por enquanto, só no Michigan e, agora, no estado de Nova Iorque, é proibido vender este tipo de produtos. O New York Times ouviu alguns comerciantes da cidade que manifestaram muita preocupação relativamente ao impacto da medida: "O meu negócio está morto", disse Amit Patel, 38 anos, funcionário da E Smoke & Convenience em Manhattan.

De fora da proibição ficam os cigarros eletrónicos com sabor de tabaco e mentol. De acordo com o governador de Nova Iorque, os dados sugerem que estes produtos podem ajudar a ajudar as pessoas a parar de fumar cigarros tradicionais. Ainda assim, admitiu que uma proibição de mentol era possível no futuro, dependendo do que as autoridades de saúde concluírem.

