Canal de televisão italiano despede comentador por declarações racistas sobre Lukaku

“Se estiveres no um-para-um com ele, ele mata-te. (…) A única forma de ir contra ele é, talvez, dar-lhe 10 bananas para comer...”. Foi assim que o comentador desportivo Luciano Passirani descreveu a capacidade física do avançado belga, Romelu Lukaku, recentemente transferido para o Inter de Milão.

O diretor do programa no canal TopCalcio24, Fabio Ravezzani, anunciou o despedimento do comentador, explicando que Passirani não podia mais participar nas transmissões", apesar das "desculpas imediatas".

"Passirani tem 80 anos e, para elogiar Lukaku, usou uma metáfora que acabou por ser racista", acrescentou Ravezzani. "Acho que foi uma terrível falta de lucidez. Não posso tolerar nenhum tipo de erro, mesmo que momentâneo”.

Transferido de Inglaterra para Itália no último de transferências, o avançado belga é pela segunda vez alvo de racismo no novo clube. No ínicio de setembro, durante o jogo entre o Inter e o Cagliari, que decorreu no estádio do Cagliari, os adeptos da equipa da casa imitaram sons de macacos, dirigindo-se ao avançado.

