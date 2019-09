Chuvas torrenciais provocam um morto no sul de Espanha

De acordo com a agência de notícias Efe, que cita fonte municipal, um homem morreu depois de o veículo em que viajava ter ficado preso num túnel.

O túnel ficou inundado em poucos minutos devido à grande quantidade de chuva, disse a autarquia na sua conta Twitter.

Um polícia conseguiu salvar duas outras pessoas que se encontravam na viatura, mas um dos ocupantes ficou encarcerado no automóvel, disse o presidente da Câmara de Almeria, Ramon Fernandez-Pacheco, à rádio Cadena Ser.

Esta é a terceira morte provocada pelas chuvas torrenciais no sudeste de Espanha, depois de na quinta-feira um homem e uma mulher terem morrido quando o carro em que seguiam foi arrastado pala água na estrada que liga Caudete com Fuente la Higuera, na província de Albacete, na comunidade de Castilla la Mancha.

As chuvas torrenciais que se fazem sentir no sudeste do país provocaram perturbações nos transportes, fizeram transbordar cursos de água e obrigaram a evacuar localidades ribeirinhas.

As chuvas também já levaram ao encerramento do aeroporto de Almeria, na Andaluzia, devido à condição das estradas e ao consequente difícil acesso às instalações.

De igual modo, foram suspensas as atividades escolares na capital de Almeria e noutros municípios vizinhos e as autoridades desaconselharam os habitantes de conduzir

