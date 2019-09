Caster Semenya deixa atletismo para integrar uma equipa de futebol feminino

Caster Semenya vai fazer uma pausa no atletismo e iniciar uma nova fase no mundo do futebol. A atleta sul-africana, bicampeã olímpica dos 800 metros, já assinou pelo JVW Football Club, equipa de Gauteng que disputa a SASOL League, o campeonato de futebol feminino sul-africano.

Embora só comece a jogar oficialmente pelo clube em 2020, Semenya, de 28 anos, já partilhou a novidade nas redes sociais, afirmando estar ansiosa por começar a nova etapa da sua vida.

A atleta interpôs um recurso contra a mudança do regulamento da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), depois de, no ano passado, a entidade ter anunciado que tinha baixado os níveis de testosterona permitidos em corredoras de provas acima dos 400 metros – e até aos 1600. Na prática, a decisão excluía Caster das competições em que ela mais se destaca.

A IAAF introduziu esta mudança alegando que atletas do sexo feminino com desordens do desenvolvimento sexual têm vantagem competitiva em relação às outras. À espera do recurso, Semenya não vai poder defender o título mundial dos 800 metros em Doha, no Catar, já este mês.

