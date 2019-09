Detido caçador que tinha em casa marfim de 117 elefantes

O Ministério dos Recursos Naturais da Tanzânia.anunciou a detenção de um caçador que tinha em sua casa 338 partes de presas e 75 presas inteiras, que as autoridades estimam ser de 117 elefantes.

Sete alegados cúmplices do cabecilha também foram detidos, de acordo com a mesma fonte, que detalha que as presas eram originárias da Tanzânia, mas também de Moçambique.

Com Lusa

