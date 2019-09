Furacão Dorian vai atingir o Alabama? Meteorologistas dizem que não, Trump discorda

Tudo começou no domingo à tarde, na conta Twitter de Donald Trump, quando o mesmo escreveu que, para além da Florida, também os estados da “Carolina do Sul, Carolina do Norte, Geórgia e Alabama, provavelmente serão atingidos com (muito) mais intensidade do que o previsto”.

Seguiram-se dois tweets a desmentir o presidente: o primeiro de James Spann, um meteorologista natural do Alabama, respeitado na área por já ter participado na cobertura de vários tornados; o segundo do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos na cidade de Birmingham, Alabama. Ambos disseram nitidamente que o estado não ia ser afetado pelo furacão.

Momentos depois, numa conferência de imprensa na Casa Branca, Trump apresentou aos jornalistas um oficial Guarda Costeira dos Estados Unidos que tem informado o presidente sobre as novidades do furacão Dorian. De seguida, acrescentou: “Não sabemos onde é que [o furacão] vai chegar, mas temos uma ideia. Provavelmente será um pouco diferente do curso original. O curso original acabava na Flórida. Agora parece estar a subir em direção à Carolina do Sul, à Carolina do Norte. A Geórgia será atingida. O Alabama também vai parcialmente atingido. Mas pode mudar de rumo novamente e voltar mais para a Flórida”.

Entretanto uma hora depois da conferência, Trump reforçou a mesma ideia noutra intervenção aos jornalistas.

Segunda-feira, vários meios de comunicação nos EUA fizeram referência aos alertas falsos do presidente americano e desmentiram a possibilidade do tornado chegar ao Alabama. No canal ABC, o correspondente da Casa Branca Jon Karl disse que Trump “fez uma declaração incorreta sobre a possível trajetória da tempestade”, mesmo depois do Serviço Nacional de Meteorologia ter clarificado a situação.

Por fim, ao meio dia de ontem, Donald Trump acusou diretamente o jornalista da ABC, através do Twitter, de ser um repórter fraco (lightweight foi a expressão utilizada) e que esclareceu que sempre havia dito que o cenário em que o furacão atinge o Alabama era uma possibilidade, tendo os media exagerado as suas declarações.

