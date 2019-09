Claque do Inter de Milão diz que sons racistas não são racismo, mas “um sinal de respeito"

A vitória do Inter de Milão por 2-1, na segunda jornada da Liga Italiana, frente ao Cagliari, ficou marcada por ser segundo jogo consecutivo de Romelu Lukakuo, avançado belga contratado ao Manchester United, a faturar. Mas a história da partida ainda deu que falar por outros motivos, que também metem Lukaku ao barulho.

Durante o jogo, que decorreu no estádio do Cagliari, os adeptos da equipa da casa imitaram sons de macacos, dirigindo-se ao avançado que partillha nacionalidade entre a Bélgica e a República Democrática do Congo.

O defesa do Inter Milan Skrinia, que foi visto durante o jogo a gesticular para pedir silêncio aos adeptos do Cagliari, em apoio ao companheiro de equipa, condenou os cânticos numa entrevista rápida após partida. Por outro lado, o próprio Cagliari emitiu um comunicado onde expunha a intenção de "identificar, isolar e banir os indivíduos ignorantes cujas ações e comportamentos vergonhosos são completamente contra os valores que o Cagliari Calcio promove veementemente em todas as suas iniciativas".

Quem deu um parecer contrário foram os adeptos do Inter de Milão. Num texto publicado na página de Facebook da claque, lê-se que “os adeptos italianos não são racistas”.

"Lamentamos que se tenha considerado racista o que aconteceu em Cagliari (…) Itália não é como muitos outros países do norte da Europa, onde o racismo é um problema real”.

"Entendemos que isto possa parecer racista, mas não é assim. Em Itália, usamos algumas 'formas' apenas para 'ajudar a nossas equipas' e tentar deixar os nossos adversários nervosos, não por racismo, mas para atrapalhá-los”.

"Por favor, considera esta atitude dos adeptos italianos como uma forma de respeito pelo facto de terem medo de ti, pelos golos que podes marcar contra as equipas deles e não porque eles te odeiam ou porque são racistas".

