Brexit: Boris perdeu a cabeça ou prepara-se para decapitar os opositores?

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson ou apenas BoJo, adora comparar-se a Winston Churchill e até escreveu uma biografia sobre o seu antecessor que ganhou a Segunda Guerra Mundial e ainda um Nobel da Literatura, em 1953.

O velho “Buldogue” que vergou Adolfo Hitler era um homem de causas, convicções e muito hábil nas suas ações. Em contrapartida, Bojo parece uma personagem mais preocupada com o espetáculo e com as suas audiências do que com aquilo que lhe é exigido em democracia: governar com bom senso e de acordo com as regras. Em pouco mais de 40 dias, o seu balanço em Downing Street é notável: incapaz de negociar o que quer seja com a União Europeia, tentou sabotar o mais velho e prestigiado Parlamento do mundo, chantageou os deputados do seu Partido Conservador, perdeu a maioria na Câmara dos Comuns e está a deixar os britânicos ainda mais divididos do que já estavam desde a realização do malfadado referendo sobre o Brexit, em junho de 2016. Razões de sobra para muitos dos seus críticos virem agora dizer que ele está finalmente a demonstrar o que sempre foi - um palhaço, "Bojo, the clown". Aliás, são muitas as ruas inglesas, escocesas, galesas e irlandesas onde se exibem cartazes com a sua cara e essa legenda, muitas vezes acompanhados de outros mimos como "golpista" e "ditador".

Para muitos analistas e académicos - casos de Yasha Mounk, Garvin Walsh e William Hutton -, o país de Isabel II vive uma crise político-constitucional sem precedentes. Do período contemporâneo, bem entendido. Mas se recuarmos a 1629 encontramos uma situação comparável. O rei Carlos I decidiu na primavera desse ano suspender o Parlamento e prender os deputados, por entender que todos os poderes deveriam estar nele concentrados. A sua história não acabou bem. O monarca acabou por ser preso, julgado e decapitado, em 1649. Isto para já não falar na tirania e na guerra civil entre os povos britânicos.

Felizmente, o Reino Unido não está à beira de uma catástrofe dessa magnitude. No entanto, Boris Johnson tem agora plena consciência de que também se habilita a que lhe cortem a cabeça, em termos políticos, claro. A confirmar-se um tal cenário, seria também ele vítima da lei de talião - a bíblica "olho por olho, dente por dente". Sublinhe-se que, na noite de 3 de setembro, 21 deputados conservadores votaram contra a vontade do primeiro-ministro e que, por isso mesmo, ficaram automaticamente impedidos de candidatar-se pelo partido a qualquer cargo. Para todos os efeitos, foram sumariamente expulsos por decisão do líder, numa iniciativa que alguns descreveram como "algo que poderia ter ocorrido na Coreia do Norte".

A lista dos rebeldes inclui vários nomes sonantes e 11 antigos ministros. A começar por Ken Clarke, o Father of the House, por ser o decano do hemiciclo (79 anos e deputado desde 1970), passando por Philip Hammond, ex-titular das Finanças, e ainda um neto de Winston Churchill, Nicolas Soames. Em declarações à BBC, este último afirmou que era com "grande pena" que punha fim ao seu percurso parlamentar de quase quatro décadas. E apontou o dedo aos responsáveis pela purga - Boris Johnson e Dominic Cummings (o conselheiro especial do primeiro-ministro, de quem a VISÃO traça o perfil na edição em papel desta semana): "Acho que eles planearam tudo para haver eleições legislativas antecipadas (...) Isto é exatamente o que queriam." Uma opinião que contrasta com boa parte da imprensa britânica e europeia, onde Bojo aparece em muitas manchetes como uma vítima de si próprio e humilhado pelos seus pares tories.

Nos próximos dias, o espetáculo vai continuar em Westminster, com a maioria dos deputados e o Presidente do Parlamento, John Bercow, ele próprio um conservador também caído em desgraça, a defenderam a sua honra e a tentarem impor uma solução negociada com a União Europeia - através de uma proposta concreta para que a data limite do Brexit passe de 31 de outubro para 31 de janeiro de 2020. Um cenário que Boris Johnson não aceita "em circunstância alguma" por ser uma "rendição", mostrando-se interessado em que haja uma nova ida às urnas, já a 15 de outubro. O que lhe daria também a possibilidade de apresentar-se no Conselho Europeu de dia 17, em Bruxelas, como um vencedor e com uma legitimidade acrescida para bater com a porta ou até fazer novas reinvindicações à UE.

Com as sondagens a darem-lhe uma vitória confortável num escrutínio que parece inevitável, não admira que Boris Johnson e os outros membros do Executivo estejam já em campanha eleitoral. Sajid Javid, o ministro das Finanças, anunciou esta quarta-feira, um faraónico plano de investimentos que só peca por não se explicar onde haverá dinheiro para tanta medida, incluindo a vontade de gastar como nunca se viu nos últimos 15 anos, com a despesa pública a crescer 13 800 milhões de libras (cerca de 15 200 milhões de euros), nos próximos 15 meses. Um dos setores mais beneficiados vai ser o da segurança interna, com um aumento de 6,3%, segundo o Financial Times, para combater a criminalidade e o recrutamento de 20 mil novos polícias

A grande questão é saber se os britânicos vão acreditar nestas contas. Em particular os mais jovens. O jornal The Guardian informou que mais de 100 mil pessoas decidiram recensear-se, no início desta semana, para dizerem de sua justiça quando forem chamadas às urnas. Nessa altura saberemos se Dominic Cummings é um génio político que planeou toda esta confusão deliberadamente ou se Boris Johnson vai ficar para a História como o primeiro-ministro mais efémero desde os tempos do duque de Wellington. Como diria Winston Churchill "Isto não é o fim. Isto não é sequer o princípio do fim. Mas é, talvez, o fim do princípio".