Adeus, Peter Lindbergh

Lindbergh, nascido em 1944 em Leszno, Polónia, colaborou com diversas revistas e várias de suas fotografias a preto e branco tornaram-se imagens icónicas no mundo inteiro. Da modelo Kate Moss ao ex-jogador David Beckham, não houve quem não se rendesse ao flash de Lindbergh, que começou a carreira na germânica Stern, mas acabou a expor o seu trabalho no mundo inteiro. Instalado em Paris no final dos anos 1970, foi já mais de uma década depois que fez a primeira capa para a Vogue, coincidindo com a entrada da conhecid editor-in-chief, Anna Wintour.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte de Peter Lindbergh, a 3 de setembro de 2019, aos 74 anos", pode ler-se na publicação do Instagram, onde a notícia foi anunciada,

"Considerado um pioneiro na sua arte, soube redefinir a fotografia de moda contemporânea e os seus parâmetros de beleza, enaltecendo as mulheres de todas as idades", sublinha ainda o comunicado divulgado pela família, que não revela o local nem as circunstâncias da morte. Sabe-se apenas que Lindbergh permanecia no ativo , tendo fotografado recentemente a cantora Rosalía para a edição espanhola da revista Vogue.

