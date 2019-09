Será esta a vizinha mais chata do mundo?

Pense duas vezes da próxima vez que se estiver a queixar dos seus vizinhos. Cilla Carden, uma mulher da cidade de Perth, na costa ocidental da Austrália, levou várias famílias que moram no seu bairro a tribunal por considerar que atividades como fazer um churrasco ou deixar crianças brincar no exterior constituiam uma violação da lei.

O barulho provocado por crianças ou animais de estimação, o cheiro a tabaco ou a comida grelhada, a iluminação instalada no jardim e até o posicionamento de algumas plantas causam-lhe “ofensas indevidas” e perturbam-lhe a vida, alega: “Não consigo desfrutar do meu quintal, não consigo ir lá para fora.”

“Eles puseram lá [o grelhador], então consigo cheirar o peixe – só me cheira a peixe”, disse Cilla Carden ao canal australiano Nine News, que adianta que a mulher é vegana, ou seja, não comendo carne, peixe ou outros produtos de origem animal.

O processo foi rejeitado pelo Tribunal Administrativo do Estado da Austrália Ocidental em fevereiro deste ano: "O que [os vizinhos] estão a fazer é morar em casa e a desfrutar do quintal como uma família (…) [Eles] já não permitem que as crianças saiam à noite, não usam o pátio à noite e não acendem as luzes há vários meses por medo de represálias por parte da queixosa", afirmou o tribunal.

No entanto, Cilla Carden não desistiu e levou o caso para o Tribunal Supremo no mês seguinte. A reação da justiça foi novamente negativa e fez questão de revelar a dimensão da queixa apresentada pela mulher: "O volume de material que ela produziu [400 páginas] sugere que este tipo de assuntos se tornou algo insuportável".

A imprensa australiana refere ainda que Cilla Carden tem intenções de continuar as ações em tribunal.

