Os 3 casos de suposto plágio que terão levado Ed Sheeran a fazer uma pausa na carreira

Com apenas 28 anos de idade, Ed Sheeran é já um nome incontornável da História da música pop. A sua última tour, apesar do nome “Divide”, juntou em dois anos cerca 9 milhões de pessoas em 255 concertos. O último album “No.6 Collaborations Project” é número 1 de vendas em 12 países. Apesar de os números o colocarem no topo, Ed Sheeran considerou que estava na altura de uma pausa. As razões não foram anunciadas pelo próprio, mas estes casos podem ser fortes candidatos:

Demasiadas semelhanças entre “Thinking out loud” e “Lets get it on”

É uma batalha com várias frentes. As entidades que detêm direitos sobre o clássico “Lets get it on”, eternizado pela voz do já falecido Marvin Gaye, processaram Ed Sheeran por plágio, referindo-se ao sucesso do cantor “Thinking out loud”. Um dos processos, interposto pelos representantes de Ed Townsed, que colaborou na composição da música de Marvin Gaye, terá um desfecho nas próximas semanas.

Um refrão roubado a “Oh Why” de Sami Switch

Sam Chokri, também conhecido como Sami Switch alega que Ed Sheeran copiou o refrão da sua música "Oh Why", lançada em 2015, e usou-o no hit “Shape of You”. O caso foi para tribunal mas só será decidido pela justiça britânica no decorrer no próximo ano.

€19 milhões por uma “Photograph”

Um caso que já está resolvido, mas pode também pesar na decisão de fazer um descanso dos palcos, é o que envolveu a música “Photograph”. Thomas Leonard e Martin Harrington processaram o cantor em 2016, por plágio de "Amazing". A canção original foi lançada em 2012, cantada por Matt Cardle, um vencedor do X Factor, programa de talentos da televisão britânica. As partes chegaram a acordo antes do processo avançar em tribunal, e Ed Sheeron pagou cerca de €19 milhões de indemnização.

