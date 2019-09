Mulher nas Bahamas acolhe 97 cães para os salvar do furacão Dorian

"97 cães estão dentro da minha casa e 79 dos quais estão dentro do meu quarto principal". É assim que Chella Phillips anuncia, na rede social Facebook, os seus novos convidados durante os dias de intensa tempestada no país. A publicação segue com mais de 10 fotografias do cenário que se vive esta semana em sua casa.

De acordo com a CNN, a mulher é fundadora da associação Voiceless Dogs of Nassau, uma organização que abriga animais abandonados na capital das Bahamas. O canal não conseguiu contactá-la, mas soube, através da associação, que esta ficou sem energia em casa devido ao mau tempo.

Entretanto, ontem, Chella "deu notícias" na sua página de Facebook, contando que parte da sua habitação foi inundada, mas os animais estavam todos a salvo.

