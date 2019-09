Amazónia: polícia investiga várias suspeitas de fogo posto

Dia 10 de agosto de 2019 pode ficar na História do Brasil como o ponto de partida para uma das maiores crises de incêndios na Amazónia. A Polícia Federal e o Ministério Público estão, segundo a BBC Brasil, a investigar um alegado esquema que envolve várias entidades e que pretende aumentar a área de terra queimada na floresta amazónica.

Fonte: BBC Brasil

A primeira revelação de suspeita foi publicada pelo jornal Folha do Progresso, um orgão local da cidade de Novo Progresso. A reportagem acusava os produtores agrícolas da cidade de estarem por trás do fogo posto: “[Os produtores] querem o dia 10 de agosto para chamar a atenção das autoridades. (…) Na região, o avanço da produção acontece sem apoio do governo",escreve o jornal. "'Precisamos de mostrar para o presidente [Jair Bolsonaro] que queremos trabalhar e o único jeito é derrubando. Para formar e limpar nossas pastagens é com fogo’", terá dito um agricultor, que a publicação não identifica.

No dia 8 de agosto, a Procuradoria de Itaituba, cidade no estado do Pará, pediu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) um reforço na fiscalização das áreas preservadas, mas a resposta chegou apenas no dia 12, justificando com “diversos ataques sofridos” e “ausência de apoio da Polícia Militar do Pará”.

O Ibama defende-se ainda dizendo que a Força Nacional brasileira também não respondeu aos seus pedidos de reforço, numa troca de acusações entre entidades estatais brasileiras.

Ainda não foi possível identificar nenhum individuo suspeito de ter efetivamente incendiado propositadamente as florestas da Amazónia. Mas os interesses das entidades possivelmente envolvidas estão a ser analisados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Uma investigação que ainda está longe do fim.

