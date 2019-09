Amazónia, Indonésia, Alasca, Sibéria: há todo um mundo que arde à nossa volta 

Na América do Sul, a bacia amazónica está em chamas. No coração de África central, vastas extensões de savana ardem sem fim à vista. As regiões árticas da Sibéria estão também a sucumbir ao fogo a um ritmo histórico. Parece que, apesar de os incêndios na floresta conhecida como o pulmão do planeta estarem debaixo da atenção internacional, a Amazónia representa apenas uma das muitas áreas significativas que estão a ser consumidas neste imenso lume. Mas o facto de haver cada vez mais fogos em zonas onde anteriormente isso não acontecia, como é o caso das regiões do Ártico, faz com que aumente também o medo de que as alterações climáticas possam inflacionar o risco.

Assim, “temperaturas mais quentes e mais secas vão continuar a promover o potencial de incêndio”, começa por avisar John Abatzoglou, professor associado do departamento de geografia da Universidade de Idaho, citado pelo New York Times, antes de assumir que, se a tendência se mantiver, o resultado podem ser "incêndios gigantes e incontroláveis a nível global".

E sabemos que os incêndios florestais contribuem para as alterações climáticas não apenas porque libertam dióxido de carbono – gás com maior peso para criar o efeito de estufa – mas também porque estão a destruir as árvores e demais vegetação que removem as emissões de gases causadas pelo aquecimento do ar. E, mais do que a Amazónia, como mostram os mapas da NASA, o mais surpreendente no mapa dos fogos no planeta são os milhões de hectares que o fogo carbonizou desde julho – 60 mil km2, na floresta siberiana, uma área equivalente a dois terços de Portugal. Já no Alasca, os incêndios consumiram mais de 10 mil km2 de tundra (formação vegetal característica das planícies geladas de clima polar, onde crescem principalmente musgos, líquenes, ervas e pequenos arbustos) e também florestas de neve, levando os investigadores a sugerir que a combinação de mudanças climáticas e incêndios florestais poderia alterar permanentemente as florestas naquela região.

“O Ártico está a aquecer a um ritmo duas vezes mais rápido do que o resto do planeta, e alguns estudos indicam que, à medida que aquece, é natural que haja mais raios. E em áreas remotas os raios são causa significativa de incêndios”, notou ainda Abatzoglou.

A questão está a preocupar os cientistas porque, apesar de a Amazónia ser amplamente descrita como os pulmões do planeta, a verdade é que florestas como as da Sibéria são tão importantes para o sistema climático global quanto as dos trópicos. E se no passado os incêndios de turfa nos climas do Norte eram raros por causa da humidade, agora isso já não acontece porque a região está a ficar mais quente e seca.

Naturalmente que os casos da Amazónia e da Indonésia, em que se se suspeita que o fogo tenha sido ateado intencionalmente para que a zona pudesse ser usada na agricultura e pastoreio de animais, ou trocada por fazendas que produzem óleo de palma, suscitam uma maior indignação internacional. Mas não é aí que se estão a registar os recordes: por exemplo em Anchorage, no Alasca, as temperaturas bateram nos 32 graus Celsius em julho, quando as temperaturas médias para essa data estão na ordem dos 23.

Depois, e apenas nos primeiros 18 dias de agosto, os incêndios no Ártico emitiram 42 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Com isso, o total de junho, julho e início de agosto ultrapassou os 180 milhões de toneladas, mais de três vezes o que Portugal emite num só ano.

Já na Califórnia e em África, embora haja, como é o caso do estado americano, risco para pessoas e habitações, são lugares em que há um ciclo sazonal de queima com um papel importante. Serão já paisagens que evoluíram ao longo do tempo não apenas para tolerar o fogo – precisam mesmo dele para se replicarem. Por exemplo, os pinheiros que crescem por ali só libertam as suas sementes com o calor dos incêndios. Na África subsariana há um padrão muito semelhante – e aqueles ecossistemas de savana queimam bastante previsivelmente a cada dois a três anos. Agora, com as alterações climáticas, os efeitos nessas partes do mundo podem atingir dimensões dramáticas: pesquisas publicadas recentemente sugerem que os incêndios na Califórnia são cinco vezes maiores do que seriam sem as mudanças provocadas pelo homem.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.