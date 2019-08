StopTheCoup: a reação à suspensão do parlamento e o tweet brutal de Hugh Grant

Parar o golpe! Esta é a palavra de ordem que ecoa nas ruas de Londres e no resto do território britânico. Não passaram muitas horas depois da decisão de Boris Johnson de suspender o parlamento, para que os protestos chegassem aos principais centros das cidades do país, inclusive em frente ao Palácio de Westminster, no centro de Londres.

Mas cidades como Manchester, Edimburgo, Cardiff, Birmingham, Liverpool, Bristol, Cambridge, Brighton, Durham, Milton Keynes e Chester também não escaparam às manifestações.

Ao mesmo tempo, no Twitter, a discussão também está acesa e pode ser acompanhada com a hashtag #StopTheCoup.

Entretanto, foi também criada uma petição online na plataforma oficial do governo para o efeito. O movimento já conta com mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas, número que vimos crescer exponencialmente durante a redação desta notícia. A petição está disponível neste link.

O ato britânico Hugh Grant também reagiu à atual situação política do Reino Unido e o linguagem dura com que fala de Boris Johnson chega mesmo a dificultar a tradução:

"[Boris Johnson] Não vais estragar o futuro dos meus filhos. Não vais destruir as liberdades que o meu avô lutou em duas guerras mundiais para defender. Vai te lixar seu brinquedo de banho de borracha sobrevalorizado. A Grã-Bretanha está revoltada contigo e com o teu pequeno bando de dirigentes masturbatórios".

