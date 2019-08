Morreu a piloto americana Jessi Combs ao tentar ser a mulher mais rápida do mundo

"O sonho mais importante de Jessi era tornar-se a mulher mais rápida do mundo, um sonho que ela perseguia desde 2012 ... e deixou a Terra a conduzir mais rápido do que qualquer outra mulher na História". Foi desta forma que a família de Jessi Combs anunciou, num comunicado, a morte da piloto de automóveis americana.

Tinha 36 anos e era natural dos Estados Unidos. É conhecida não só pelos seus tempos extraordinários e velocidades atingidas a conduzir, mas também por alguns programas de televisão em que participou como apresentadora.

Em 2013, conquistou notariedade quando chegou aos 641 km/h. Desde então que Jessi Combs tem tentado superar essa velocidade e o recorde absoluto de velocidade de uma mulher, que pertence aos 824 km/h atingidos por Kitty O'Neil, em 1976.

Foi numa dessas tentativas que, esta semana, no deserto de Alvord, a sudeste do estado do Oregon, Jessi Combs perdeu a vida.

O seu colega de equipa, Terry Madden, prestou homenagem à companheira na rede social Instagram: "Infelizmente, perdemo-la ontem num acidente horrível. Eu fui o primeiro a lá estar e confiem em mim quando digo que fizemos tudo o que era humanamente possível para salva-la".

Ainda não são conhecidos mais pormenores sobre o acidente.

