Hasankeyf: a histórica cidade turca que vai ficar submersa daqui a poucas semanas

Nos primeiros dias do próximo mês de outubro grande parte da cidade de Hasankeyf estará submersa. Situada junto ao caudal do rio Tigre, na província de Batman, no sudeste da Turquia, a cidade alberga cerca de 3 mil pessoas (às quais se juntam mais 3 mil se contarmos com pequenas populações rurais nos arredores).

Mas as comunidades que habitam junto ao rio estão neste momento a desocupar as suas casas e a ser relocadas numa nova cidade, que o governo turco construiu para o efeito, com cerca de 700 casas.

E, de acordo com o que escreve a CNN, não estão muito contentes com a decisão. A cidade tem aproximadamente 11 mil anos de história, o que faz dela uma das mais antigas da região da Mesopotâmia. A construção da barragem de Ilisu resultará no desaparecimento de várias ruas, casas e locais históricos, com exceção da cidadela.

Entrevistado pela CBS, Firat Argun, que pertence a uma família que vive há 300 anos em Hasankeyf, revela um sentimento de incerteza relativamente à situação: "Nós vivíamos com esperança [de que não seríamos obrigados a sair], mas agora perdemo-la. Deram-nos de três a cinco meses [para sairmos] (…) Preciso começar tudo de novo. Sinto-me como se tivesse acabado de chegar a este mundo. Não sei se será bom ou mau".

Em 2001, alguns países cancelaram o seu apoio à barragem de Ilisu e o projeto chamou a atenção internacional em diversas ocasiões nas últimas décadas. Em 2008, a barragem perdeu o financiamento de várias empresas europeias. Os dirigentes turcos defendem, no entanto, que o empreendimento trará inúmeros benefícios económicos e ambientais.

