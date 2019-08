Degelo dos glaciares revela cinco ilhas no norte da Rússia

Cinco ilhas do arquipélago de Nova Zembla estavam escondidas por baixo dos glaciares na zona do Ártico, que agora derretem mais depressa do que nunca devido ao aquecimento global. Não é a primeira vez que o fenómeno acontece, e estudos prevêem que não será a última.

O glaciar que escondia as novas ilhas tinha o nome de Nansen. Entre os 900 e os 50 mil metros quadrados de área, as ilhas localizam-se no mar de Kara, a norte da Rússia, que tem investido no aumento do número de expedições à região para construir bases militares e portos de embarcação.

Entre 2015 e 2018, foram detetadas mais de 30 novas ilhas na região de Nova Zembla e de Franz Josef Land. Um estudo americano, publicado no ano passado, concluiu que o gelo perdido nos glaciares no arquipélago de Franz Josef Land duplicou entre os anos 2011 e 2015.

Marina Migunova detetou os novos territórios em 2016 quando analisava imagens de satélite para fins académicos. Contudo, os mapas e os documentos de navegação só são atualizados depois de ser realizada uma expedição ao local e ser feita uma pesquisa topográfica. Marina Migunova é agora especialista em oceanografia na marinha russa e foi reconhecida com um diploma honorário da Russian Hydrographical Society.

