Conflito legal pode matar à fome milhares de vacas num navio de transporte pecuário

Uma embarcação de transporte pecuário leva cerca de 5.500 vacas desde a cidade de Rio Grande, no Brasil, até Derince, na Turquia. Pelo meio da viagem, seria suposto atracar em Cartagena, cidade no sudeste de Espanha, para se carregar de alimentos para os animais.

Contudo, de acordo com o que Majbd Bid, gerente de operações da empresa libanesa proprietária do navio, disse à Sky News, a embarcação não foi autorizada a atracar por causa de uma disputa legal com uma empresa de combustíveis espanhola. Majbd Bid acrescentou que receia que os animais possam não sobreviver e alerta que não terão mais do que um dia para as salvar.

A notícia chegou à imprensa graças a Susan Weeding, co-proprietária do Easy Care Horse Rescue Center, uma organização espanhola focada em resgatar e cuidar de animais abandonados, que iniciou uma petição para tentar salvar o gado. Susan foi contacta pela empresa libanesa no sábado, quando se percebeu que o navio não iria poder parar naquele porto e que os animais corriam perigo.

“Como era fim-de-semana, eles [responsáveis no navio] não conseguiam contactar ninguém, então um deles ligou-me em desespero. Eles pesquisaram no Google ‘instituições de caridade para animais’ e a minha apareceu” explica Susan.

Até à manhã de hoje, a petição já tinha 750 das 1000 assinaturas que são necessárias. Uma vez atingido o objetivo, a petição será entregue às autoridades portuárias de Cartagena: "Se não permitirem que a comida seja carregada no porto, ao menos tem de haver uma maneira de levar a comida para o barco, porque os alimentos estão em Cartagena à espera de serem carregados para o barco", disse Susan, concluindo que “o navio não é o mais importante para nós, mas sim os animais e o seu bem-estar”.

