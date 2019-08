NASA investiga o que poderá ser o primeiro crime cometido no espaço

Segundo o The New York Times, a NASA está a investigar a primeira acusação de sempre de um crime cometido no espaço. De acordo com o jornal americano, a astronauta Annie McClain é suspeita de aceder ilegalmente, quando se encontrava na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla original), à conta bancária da sua mulher, Summer Worden, uma ex-agente de espionagem da Força Aérea, quando o casal estava a passar pelo processo de separação. McClain esteve na ISS entre dezembro de 2018 e junho deste ano.

Summer Worden, segundo os documentos da investigação, acusa a ex-companheira de roubo de identidade para lhe escrutinar as contas, controlando assim os seus hábitos. A astronauta respondeu, através do advogado, que estava apenas a verificar os gastos que tinham feito enquanto casal. As duas mulheres casaram-se em 2014, e a separação está a ser particularmente difícil devido a disputas pela custódia do filho de Summer Worden, que nasceu depois de se conhecerem.

NASA

Se se provar em tribunal o roubo de identidade, este será o primeiro crime alguma vez cometido (por um humano) fora da Terra, dizem fontes da NASA ouvidas pelo The New York Times. Mark Sundahl, diretor do Centro de Lei Espacial Global, da Universidade de Cleveland, garantiu à publicação que nunca ouvira falar de um crime perpetrado no espaço. "Mas só porque é no espaço não significa que não esteja abrangido pela lei", recordou, acrescentando que era uma questão de tempo até isto acontecer. "Quantas mais vezes lá vamos, e quanto mais tempo lá passarmos, todas as coisas que se passam aqui também se passam no espaço."

As possibilidades de o primeiro crime espacial ser cometido por uma mulher eram remotas, atendendo às estatísticas: primeiro, apenas 11% dos astronautas são do sexo feminino; segundo, aó 15% dos crimes são cometidos por mulheres.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.