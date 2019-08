Num zoo em França, visitantes escreveram os seus nomes nas costas de um rinoceronte

Um grupo não identificado de visitantes inscreveu os nomes nas costas de um rinoceronte fêmea, num jardim zoológico em França.

"Os visitantes têm a oportunidade de tocar na pele das costas [do rinoceronte] e a grande maioria fá-lo com respeito", explicou o jardim zoológico de La Palmyre, uma localidade na costa oeste de França, a cerca de 500 quilómetros de Paris.

O comunicado acrescenta que “a capacidade de abordar o animal desperta emoções no visitante e torna-o consciente não apenas da diversidade, mas também da majestosidade da vida à nossa volta".

Contudo, não era, de todo, o objetivo do zoo que os visitantes inscrevessem os seus nomes na pele dos animais. Pierre Caille, diretor do jardim de La Palmyre disse à Sky News o rinoceronte Noelle tinha os nomes inscritos numa camada de lama e pele morta nas costas. Como tal, o animal não sofreu dor ou lesões com o ato. Os visitantes terão usado as próprias unhas para escrever os nomes.

Pierre Caille classificou o comportamento destas pessoas como “estúpido e desrespeitoso” e pretende agora instalar câmaras de vigilância junto ao local onde os animais têm contacto com os visitantes.

