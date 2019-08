Boris Johnson põe o pé em cima da mesa durante conversa com o presidente francês, mas não é tão mau como pareceu nas redes sociais

O comportamento casual e relaxado de Boris Johnson foi criticado por Sonia Purnell, uma biógrafa do primeiro-ministro, que o classificou no Twitter como “rude e embaraçoso”. E o coro de condenações não tardou

“Imaginem que Macron punha o pé em cima da mesa no Palácio de Buckingham”, acrescentou.

No entanto, a filmagem que capta o momento sugere que o gesto breve de Johnson não terá passado de uma brincadeira entre os dois diplomatas, enquanto falavam descontraidamente. Macron parece indicar ao primeiro-ministro britânico que a mesa poderia também servir como um apoio de pés para este se reclinar, gesto que Johnson imita imediatamente enquanto os dois riem.

Boris Johnson e Emmanuel Macron discutiram em privado propostas para o Brexit no Palácio do Eliseu, após uma conferência de imprensa em que o presidente francês considerou que o Reino Unido e a Europa não conseguiriam, num prazo de 30 dias, arranjar um novo acordo para o Brexit que divergisse do atual.

Apos a reunião com Macron, Johnson escreveu no Twitter: “Vamos fazer o Brexit, sensível e pragmaticamente, e no interesse de ambas as partes. Vamos continuar a aprofundar e a intensificar a amizade e a parceria entre as nossas nações".

Ao que Macron acrescentou: “A relação entre o Reino Unido e a França é, na minha opinião, essencial e inabalável. Na sua decisão de visitar Paris, @BorisJohnson, vejo a necessidade de manter este relacionamento especial. Vamos trabalhar juntos!”

