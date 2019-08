Homem em Madrid acusado de fotografar e filmar partes íntimas de 500 mulheres sem autorização

A língua inglesa tem um nome para este conceito: 'upskirting', o ato de fotografar ou filmar sem autorização as partes íntimas de uma mulher, geralmente, e como o próprio nome indica, o que está por baixo da saia.

Em Madrid, um homem foi, esta semana, apanhado a filmar no metro da cidade. Tem 53 anos e nacionalidade colombiana. No computador de casa, o suspeito tinha três discos rígidos externos, com centenas de vídeos e imagens. O homem geria também uma página na internet com mais de 3500 subscritores e vídeos mais de um milhão de visualizações.

Para filmar ou fotografar, o suspeito colocava o telemóvel escondido numa mochila. As autoridades adiantam que o mesmo agia perto de estações ferroviárias locais e supermercados. Seguia as vítimas e, por vezes, até se apresentava para se aproximar e captar imagens com melhor qualidade.

A polícia conseguiu detetar cerca de 550 mulheres diferentes, mas só 29 foram identificadas. Entre elas estão algumas menores de idade.

Em Espanha, o 'upskirting' é considerado abuso sexual e pode resultar em pena de prisão.

