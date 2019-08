Atenção: estas fotos não são dos fogos na Amazónia

Duas fotos muito partilhadas nas redes sociais - e até na imprensa - sobre os incêndios que têm devastado a Amazónia são, na verdade, de 2013. E não são da Amazónia

São imagens impactantes e que, por isso, têm servido para ilustrar muitos comentários indignados, nas redes sociais, com a catástrofe que se vive na maior floresta tropical do mundo. São fotos que têm surgido até na imprensa, a acompanhar artigos sobre os incêndios no pulmão do planeta. Mas estas imagens, que mostram o fogo a alastrar por um mar de verde, têm seis anos: foram tiradas em março de 2013, durante os incêndios na Estação Ecológica de Taim, uma área protegida no estado brasileiro de Rio Grande do Sul.

E esse é outro problema: Rio Grande do Sul fica a mais de dois mil quilómetros da região coberta pela floresta amazónica.

As fotos, aliás, são bem conhecidas. Uma delas foi mesmo escolhida pela cadeia de televisão americana NBC News como uma das imagens do ano de 2013. Na legenda que a acompanhava, lia-se: "Vista aérea da Estação Ecológica de Taim em chamas, no Rio Grande do Sul, em 27 de março de 2013. O incêndio que começou esta terça-feira no sul do Brasil atingiu 566 hectares e o risco de propagação é severo, já que há não há maneira de chegar ao local por água ou por terra."

As fotos originais são do fotógrafo Lauro Alves e foram distribuídas pela AFP e pela Getty Images.

