Vídeo viral mostra dezenas de colchões a voar numa noite de cinema ao ar livre numa cidade dos EUAo

Podia ter sido uma noite de cinema ao ar livre normal, mas quase não foi. No último sábado, a cidade de Denver, no Colorado, preparava-se para receber o The Bed Cinema, um evento que coloca 150 colchões nas ruas com várias almofadas, cobertores e mesas de cabeceira para uma sessão de cinema caseira, embora na rua.

As pessoas, que pagaram entre 50 e 70 dólares, esperavam ver "Capitão Marvel", o filme escolhido pela Viral Ventures, a empresa australiana que organizou o evento. Contudo, horas antes, rajadas fortes de vento fizeram com que os colchões, que não tinham nada a segurá-los e eram relativamente leves, começassem a voar.

Robb Manes, de 30 anos, estava numa piscina no bairro de Stapleton, local escolhido para a sessão, quando o vento se intensificou rapidamente. Foi aí que começou a ver colchões a voar, sendo que um deles caiu na piscina, assim conta ao The Washington Post. O homem filmou o acontecimento, que descreveu como "A grande migração do colchão 2019" (The Great Mattress Migration of 2019).

No total, Manes diz que voaram entre 50 e 100 colchões. "Foi engraçado, embora um pouco triste, os organizadores a perseguirem o que parecia ser “uma manada de colchões de ar”, lembra.

Contudo, Jason Young, o gerente de eventos da empresa, afirma que os colchões foram recolocados no sítio e que a noite de cinema decorreu como tinha sido planeado.

Assine por um ano a VISÃO, VISÃO Júnior, JL, Exame ou Exame Informática e oferecemos-lhe 6 meses grátis, na versão impressa e/ou digital. Saiba mais aqui.