Surto de Listeriose em Espanha: uma morte e mais de 100 pessoas afetadas

A listeriose é, segundo a Direção-Geral de Saúde, uma infeção pouco frequente mas que pode assumir contornos muito graves em idosos, recém-nascidos e pessoas com o sistema imunitário fragilizado. Manifesta-se geralmente através de uma gastroenterite com febre, náuseas e diarreia e surge com o consumo de alimentos contaminados.

O número de casos dos últimos dias já forçou o governo espanhol a lançar um alerta sanitário. Eram, até à noite de terça-feira, 114 pessoas infetadas pela bactéria. Mais de 50 estão internadas, e uma mulher de 90 anos não resistiu à infeção. Há também registo de uma grávida que perdeu o bebé.

Jesús Aguirre, médico e conselheiro de saúde na Junta da Andaluzia, citado pelo Observador, revela que existe a possibilidade de este número vir a aumentar, uma vez que “os sintomas da doença podem demorar mais de quatro semanas a aparecer”.

A grande maioria dos casos regista-se em Sevilha e Huelva, contudo, já existem situações de infeção confirmadas também na Estremadura, na Catalunha e em Madrid

A origem deste surto já foi identificada, embora careça de confirmação: trata-se de um lote de carne assada comercializada pela marca ‘La Mechá’ e produzido por uma empresa de Sevilha, a Magrudis. Os produtos já estão a ser retirados dos super-mercados.

Em Portugal, há registo de um surto desta bactéria entre os anos 2009 e 2012. Na altura, a fonte de contaminação foi o queijo e contabilizaram-se 30 casos, 11 dos quais morreram.

