Vídeo de jovens atletas a fazer a saudação nazi e a cantar músicas da ditadura numa escola secundária nos EUA

O momento terá acontecido em novembro de 2018 e a gravação surgiu pela primeira vez na rede social Snapchat. A escola só tomou conhecimento do mesmo em março deste ano. O tema ganhou importância depois da notícia publicada esta semana

Trata-se de um pequeno vídeo com apenas oito segundos. Mas o que este revela gerou um impacto gigante no público americano e, sobretudo, naqueles que frequentam aquela escola secundária no estado da Califórnia, nos EUA. Um grupo de estudantes, membros da equipa de polo aquático, fez a saudação nazi e cantou uma canção, também nazi, durante uma cerimónia de entrega de prémios.

O site americano Daily Beast, que avançou em primeira mão a notícia, falou com um porta-voz do Garden Grove Unified School District, o agrupamento de escolas onde esta pertence:

"Embora o agrupamento não possa comentar a disciplina, a escola abordou essa situação com todos os alunos e famílias envolvidos (…) O agrupamento segue fortes políticas sobre perseguição e sensibilidade cultural e condenamos todos os atos de anti-semitismo e ódio em todas as formas”.

“Continuamos focados em educar os alunos sobre a sensibilidade cultural e estamos comprometidos em responsabilizar os alunos, educando-os sobre as consequências das suas escolhas e o impacto que essas ações têm nas nossas escolas e na comunidade em geral”.

O Daily Beast contactou ainda um pai de um jovem estudante da escola em causa que, em ananomato, disse que o tema nunca foi assumidamente tratado pela direção do agrupamento com os restantes pais e alunos da escola. Um aluno contactado corroborou esta versão e disse não ter a certeza de que os alunos tenham sido suspensos.

Esta não é a primeira vez que, este ano, jovens do sul da Califórnia são vistos a fazer a saudação nazi. Em março, surgiram fotografias de estudantes em Orange County num jogo com copos em forma de suástica e com as mãos para cima, numa aparente saudação nazi. Os estudantes foram suspensos.

Em 2018, uma fotografia de estudantes de Wisconsin a fazer uma saudação nazi também provocou polêmica, mas a escola disse que “não estava em posição para castigar os estudantes” por causa das proteções da Primeira Emenda, que diz que "O congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito do estabelecimento de uma religião”.

