Trump tenta ter graça com imagem da Trump Tower na Gronelândia mas os residentes da ilha não gostaram

"Prometo não fazer isto à Gronelândia". Foi esta a descrição que Donald Trump fez de uma montagem publicada no seu Twitter esta segunda-feira, que mostra a Trump Tower na maior ilha do mundo. No mesmo dia, Eric Trump, filho do presidente, partihou a imagem no Instagram, escrevendo que adora "a ideia de comprar a Gronelândia".





A imagem surge depois de Larry Kudlow, conselheiro económico da Casa Branca, ter referido, no último fim-de-semana, numa entrevista à Fox News, que a compra da Gronelândia à Dinamarca pelos EUA estava a ser ponderada.

Donald Trump confirmou, mais tarde, esse interesse, apontando como razão principal o facto de ser "um grande negócio de imobiliário”. Aos jornalistas, o presidente americano referiu que, do ponto de vista estratégico, a compra da maior ilha do mundo é "interessante" e que vai ser analisada.

Kim Kielsin, a primeira-ministra da Gronelândia, já tinha referido que a ilha não está à venda, e o primeiro-ministro dinamarquês, Mette Frederiksen, afirmou que a ideia de Trump é "absurda".

Já os moradores da ilha estão indignados com as declarações do presidente americano, com vários deles referindo à CBS que Trump é louco. E os utilizadores do Twitter não receberam a imagem do presidente da melhor forma. "Donald Trump promete não colocar um dos seus casinos berrantes, mal construídos e falidos na Gronelândia!", referiu um deles. "Boa. Ninguém quer ficar sobrecarregado com mais uma das suas falências", respondeu outro utilizador à imagem publicada por Trump.

Um outro utilizador também mencionou o fracasso de vários edifícios de Trump, mostrando uma imagem do hotel Trump Plaza Casino, que fechou em 2014.

Assine por um ano a VISÃO, VISÃO Júnior, JL, Exame ou Exame Informática e oferecemos-lhe 6 meses grátis, na versão impressa e/ou digital. Saiba mais aqui.