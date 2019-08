Divulgados documentos que provam o pagamento de 340 mil euros de Ronaldo a Mayorga

Houve um acordo e um pagamento a rondar os 300 mil euros entre o melhor jogador do mundo e Kathryn Mayorga. Os últimos documentos a que a imprensa americana teve acesso fazem parte do inquérito do processo entretanto já encerrado, e referem o pagamento de 375 mil dólares.

Contudo, a defesa de Ronaldo alega também que “o [acordo] deixou claro que Ronaldo contestou as alegações de Mayorga e não admitiu que ela foi magoada. Pelo contrário, o acordo declarou em termos evidentes que Ronaldo concordou em pagar uma quantia de dinheiro com o objetivo de manter o lítigio confidencial”.

Os documentos agora tornados públicos não trazem novidades ao processo jurídico já fechado pelo ministério público americano, uma vez que fizeram parte do mesmo.

O facto de Cristiano Ronaldo e os seus advogados terem admitido pagar o silêncio de Kathryn Mayorga não consituiu prova suficiente para que tivesse havido uma violação ou que a vitima fosse coagida a assinar um acordo com o qual discordava.

Recorde-se que o processo interposto por Mayorga, que foi reformulado em tribunal federal, pedia que se invalidasse o acordo de 2010, sob o argumento de que Ronaldo e os seus advogados teriam aproveitado a sua frágilidade emocional para força-la a assinar o acordo.

