Depois da tempestade de críticas a Harry e Meghan, é Elton John que sai em defesa do casal real

A visita de Harry, Meghan e do filho Archie à casa de Elton John, na cidade de Nice, França, fez correr muita tinta no Reino Unido e na imprensa internacional. As críticas à utilização de um jato privado para viajar, baseadas na alegada “hipocrisia” do casal real por constantemente defender causas ambientais, levaram o cantor britânico a responderem aos órgãos de comunicação social, através das suas redes sociais.

Elton John começa por dizer que se sente “profundamente angustiado” com a forma como os media trataram a visita da família à sua casa em Nice, onde vive com o seu marido David Furnish.

“A mãe do príncipe Harry, Diana, Princesa de Gales, era uma das minhas mais queridas amigas. Sinto uma profunda sensação de obrigação de proteger Harry e sua família da intrusão desnecessária da imprensa que contribuiu para a morte prematura de Diana”.

Daí que o cantor tenha alugado o avião particular que levoua família real até França e garantiu “que o voo fosse neutro em carbono, fazendo a contribuição apropriada para a Carbon Footprint”, de forma a respeitar as posições e lutas de Harry e Meghan em questões de política ambiental.

E o que haviam dito os media sobre a viagem de Harry e Meghan? O jornal The Sun escreveu que o duque e a duquesa foram "acusados de hipocrisia ao falar sobre questões ambientais e depois usar jatos particulares para suas viagens pela Europa".

O Mirror referiu que o voo para a França "libertou sete vezes mais emissões por pessoa em comparação com um voo comercial”.

Também Teresa Pearce, membro do parlamento e do Partido Trabalhista, disse ao The Sun que a realeza deveria “liderar pelo exemplo”.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.