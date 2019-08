Mais de 700 desconhecidos vão ao funeral de uma das vítimas de El Paso e deixam o marido em choque

Sem mais familiares, Antonio Basco convidou a comunidade a juntar-se às cerimónias fúnebres da mulher, uma das vítimas do tiroteio num Walmart de El Paso, Texas, EUA. Mas não podia imaginar que centenas de pessoas, algumas de outras estados, responderiam ao apelo, a ponto de haver fila para entrar na igreja. Fila que, diga-se, dava a volta ao edifício e continuava por outra rua.

Sandy Huffaker/ Getty Images

"Isto é inacreditável", repetiu várias vezes Antonio Basco, ao ver a multidão que fez questão de se despedir de Margie Reckard, de 66 anos.

Além das mais de 700 pessoas presentes, cerca de 900 arranjos de flores foram também enviados, de acordo com o New York Times, com alguns a chegarem até do Japão e da Nova Zelândia.

"Para onde quer que olhe, só vejo estas flores todas. Acho que nunca vi tantas flores", comentou Dean Reckard, filho de um anterior casamento da vítima. O neto, Tyler, por seu lado, é citado pela imprensa americana emocionado com as pessoas que lhe disseram ter diferentes crenças religiosas e ser oriundas de diferentes cidades.

Basco conta como a vida com Margie Reckard - depois de se conhecerem num bar, há 22 anos - foi "um conto de fadas".

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.