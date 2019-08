Jacarés invadem as cidades na Florida e apresentam capacidades extraordinárias

No estado da Florida, sudeste dos Estados Unidos, os jacarés estão a invadir as cidades. No final de julho, um animal com mais de dois metros de comprimento foi notícia nas televisões americanas por ter entrado num espaço residencial a meio da noite e mergulhado na piscina.

E este não foi um episódio isolado. Nas últimas semanas têm surgido mais relatos de visitas desta espécie em zonas urbanas para surpresa e algum receio dos habitantes. Ultimamente, chegaram à internet situações ainda mais insólitas.

Um dos répteis foi filmado na quinta-feira a nadar numa uma poça gigante no meio de um cruzamento, durante uma chuva torrencial na cidade de São Petersburgo no estado da Florida, EUA:

Mas o melhor é mesmo este segundo momento. Em Jacksonville, outro jacaré foi apanhado a trepar uma vedação, um feito impressionante tendo em conta as suas capacidades físicas e mobilidade:

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.