A forma surpreendente como os alemães demoliram a torre de uma central nuclear sem a fazer explodir

Em causa está a demolição de uma estrutura com cerca de 80 metros de altura. Contudo, não foram precisos explosivos para a deitar abaixo. Os alemães estão a supreender o mundo na forma como eliminaram a torre da central nuclear Mülheim-Kärlich.Em maio do ano passado, os engenheiros começaram a encurtar os 162 metros de altura da torre de arrefecimento da central nuclear de Mülheim-Kärlich. Prenderam um robô ao topo que, ao longo de vários meses, foi “mastigando” o prédio. Em junho deste ano, a torre tinha metade da altura anterior.

THOMAS FREY/ Getty Images

O passo seguinte da demolição focou-se na base da estrutura. A torre estava apoiada em 36 pilares em forma de V. Na semana passada, a equipa de especialistas usou um "martelo" robótico gigante para enfraquecer alguns dos pilares e, em seguida, outro par de tesouras de alta tecnologia para cortá-los até que a torre se desmoronasse. Aqui ficam algumas imagens do processo:

A central de Mülheim-Kärlich fechou em 1988 após alguns problemas de licenciamento e preocupações com o risco de terramotos na área. Esteve em atividade apenas pouco mais de um ano. O desmantelamento da mesma começou em 2004.

Esta não é a única central nuclear alemã a ser destruída nos últimos anos. O acidente nuclear de Fukushima, no Japão em 2011, assustou Berlim que, desde então, tem acelerado o processo de eliminação das centrais nucleares do país. Das 17 existentes no país na altura, oito foram imediatamente desativadas. As sete que ainda estão em operação nos dias de hoje devem fechar até 2028.

CNN

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.