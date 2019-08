De Hong Kong para o mundo: manifestantes enchem o aeroporto

O ambiente faz lembrar um jogo de futebol: ouvem-se cânticos, batem-se palmas, há uma eletricidade no ar que não deixa ninguém indiferente. Na zona das chegadas do aeroporto de Hong Kong, centenas de jovens estão sentados no chão. A seu lado, têm cartazes. Muitos cartazes, tanto em mandarim como em inglês. Várias dezenas de manifestantes optam por estar de pé, bem junto à porta por onde chegam os visitantes, distribuem panfletos e gritam de alegria em coro sempre que alguém reage positivamente à sua mensagem

No andar de cima, na zona das partidas, mais jovens atravessam sozinhos ou em pequenos grupos o aeroporto de uma ponta a outra. Usam máscaras, envergam cartazes ou trazem mensagens escritas nas próprias roupas. Desafiam os turistas a fazerem-lhes perguntas e posam para as fotografias sempre que lhes pedem, solicitando apenas que não lhes foquem o rosto.

A Visão aceitou o repto e conversou com os manifestantes. Admitem que a escolha do local não é inocente e que tem por base a possibilidade de difundirem a sua mensagem junto dos turistas para que estes a possam levar de volta para os seus países de origem. E protestam exatamente contra o quê? Na base, o protesto é contra a possível aprovação de uma lei que permite a extradição de suspeitos de crime para a China. Mas agora há já quatro motivos adicionais: o reconhecimento oficial por parte do Governo de Hong Kong que os protestos de 12 de junho não foram “motins”; a libertação de todos os manifestantes detidos; a nomeação de uma comissão independente que investigue a violência policial; e a implementação de uma lei de sufrágio que permita eleições verdadeiramente livres.

A questão da violência é particularmente premente, já que os manifestantes acusam a polícia de passividade perante as agressões de que protestantes foram vítimas por parte de membros de gangues de Hong Kong. Uma jovem referiu o caso de polícias que se chegaram a afastar quando os gangues começaram a bater em pessoas e vários relatos que recolhemos apontam para demoras excessivas por parte da polícia na resposta a casos de violência.

Olhando para o cenário do aeroporto de Hong Kong, fica a sensação que estamos perante um fenómeno geracional: quase todos os manifestantes andam na casa dos 20 anos e vários estão até numa faixa etária inferior. A justificação tem tanto de simples como de óbvia: «Estamos a lutar pelo nosso futuro», refere uma das jovens com quem falámos.

Se a mensagem que pretendem passar chegará ao resto de mundo, não o podemos confirmar ainda, mas sabemos que dificilmente chegará com eficácia à China pelos meios tradicionais. Nos dias que passámos nas localidades chinesas de Shenzhen e Dongguan, constatámos que sempre que a CNN e a BBC se preparavam para emitir peças sobre as manifestações de Hong Kong, o ecrã do televisor ficava negro e a imagem só regressava quando as peças já tinham terminado. Os jovens protestantes do aeroporto lutam para que o futuro deles não tenha essa mesma tonalidade.