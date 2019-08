Como a publicação de uma mãe no Facebook vai levar os filhos aos Jogos Olímpicos 2020

“Ao ínicio não acreditei. Pensei que era uma piada” confessa a mãe dos três jovens que no próximo ano irão representar Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de 2020. Mas é mesmo verdade. Os três irmãos farão parte do grupo de quatro atletas cabo verdianos. Tudo começou com uma publicação na rede social Facebook.

Na verdade, Latroya, Troy e Jayla Pina nunca visitaram as ilhas de Cabo Verde. A família vive em Massachusetts, nos Estados Unidos. A mãe solteira nasceu em Cabo Verde mas os filhos partilham a nacionalidade cabo-verdiana com a americana. Os jovens são nadadores de competição, mas nunca pensaram em chegar ao Jogos Olímpicos… até o Comité Olímpico cabo-verdiano os descobrir no Facebook, numa publicação feita pela mãe em que mostrava o talento dos filhos para a natação, e convidá-los para representar o país na primeira vez que esta nação compete em natação. “Pensávamos que era alguém a tentar enganar-nos”, confessa Latroya, a irmã mais velha, com 22 anos.

Apesar de estarem rodeadas por mar, as ilhas de Cabo Verde albergam muitas pessoas que não sabem nadar. Os irmãos Pina são sensíveis a esta questão, para além de apaixonados pela cultura do país, e por isso querem aproveitar a oportunidade para desenvolver a modalidade no país.

Os Jogos Olímpicos de 2020 realizar-se-ão entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, no Japão. Cabo Verde só participa no evento desde 1996 e nunca ganhou uma medalha em qualquer modalidade.

