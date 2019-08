O prédio em Manhattan no centro no esquema de Jeffrey Epstein

Continuam as investigações sobre o milionário americano suspeito de controlar um esquema de abuso sexual a menores. Esta semana, o Business Insider revelou os detalhes de um dos centros do esquema de Epstein: um edifício na East 66th Street em Manhattan, Nova Iorque.

Durante os últimos anos, desde advogados a pilotos privados, namoradas e modelos menores de idade, várias pessoas estiveram hospedadas naqueles apartamentos através de Jeffrey Epstein.

A maior parte dos apartamentos é propriedade da empresa do irmão de Jeffrey, Mark Epstein. Mas o mesmo tem sempre negado qualquer conhecimento das atividades do irmão no prédio: "Eu não moro naquele prédio, não controlo quem usa os apartamentos”, disse o empresário no mês passado à imprensa americana.

Não faltam, no entanto, suspeittas sobre os propósitos daquelas casas. Jean-Luc Brunel é fundador da agência de modelos MC2 e parceiro de negócios de Epstein. Também ele viveu no prédio de Manhattan e intermediou a chegada de raparigas ao mesmo. O que o prova são depoimentos feitos por Maritza Vasquez, ex-funcionária da agência, e por outras mulheres ao longo de anos de investigação sobre o alegado esquema,

A notícia desta semana ganhou outros contornos em Israel, dado que a par disto, o antigo primeiro-ministro do país foi visto várias vezes a entrar no edifício. Ehud Barak admitiu ao Daily Beast no mês passado que visitou duas das residências em Manhattan e a ilha particular de Epstein (local onde o milionário é acusado de organizar orgias com raparigas menores), mas negou alguma ter tido algum encontro com mulheres.

