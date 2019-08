Mohammed Alaa al-Jaleel é conhecido como o "homem-gato de Aleppo". Em 2012, em plena guerra na Síria, este então condutor de ambulâncias habituou-se a deixar comida para os gatos de rua no caminho do trabalho para casa. Em 2015, começou a procurar os felinos nas áreas devastadas e a levá-los para casa. Nesse mesmo ano, o seu trabalho tornou-se viral e com a ajuda de uma italiana, Alessandra Abidin, passou a angariar fundos e a receber donativos para o seu santuário e clínica veterinária. Agora, além de 200 gatos, Al-Jaleel tem a seu cargo cães, macacos, coelhos e outros animais