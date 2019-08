Por dentro do Ocean Viking, o novo navio de resgate de emigrantes, a caminho da sua primeira missão na Líbia

O Ocean Viking vem substituir o antigo navio da SOS Mediterranee, o Aquarius, que cessou funções em dezembro de 2018, que, segundo a ONG, foi impedido de circular por vários governos europeus depois de quase 3 anos de operações e do resgate de mais de 30 mil emigrantes do mar, relata a AFP.

A Líbia, que se encontra envolta em guerras civis desde 2011, é uma das principais e mais perigosas rotas utilizadas pelos emigrantes que pretendem atravessar o Mar Mediterrâneo e chegar à Europa. “Está a haver muitas passagens (de emigrantes) neste momento relacionadas com as condições climatéricas do verão, mas também com a situação na Líbia, que se tornou num verdadeiro gatilho que explica o porque das pessoas estarem a colocar-se ainda mais em risco do que antes”, conta Frederic Penard, diretor operacional do grupo de resgate. A tripulação do Ocean Viking é constituída por 31 pessoas, incluindo socorristas marítimos, médicos, uma parteira e um mediador cultural.

A Organização Internacional de Migração (OIM) relatou que, só este ano, desapareceram pelo menos 840 pessoas que tentaram atravessar a costa da Líbia para chegar à Europa, muitas delas no Mar Mediterrâneo.

Os membros da União Europeia têm opiniões diferentes quanto à emigração e aos emigrantes, e alguns recusam a entrada de navios de salvamento nos seus portos. O ministro do interior italiano Matteo Salvini já baniu alguns navios com emigrantes de entrar nos portos italianos. Na passada sexta-feira, dia 2, pelo menos 164 emigrantes resgatados por navios espanhóis e alemães foram impedidos de embarcar em Itália. Só no domingo é que o navio alemão foi autorizado a atracar no porto de Malta, com 40 emigrantes a bordo.

