Polícia investiga "possível crime de ódio" após tiroteio que fez 20 mortos em El Paso

"Vinte pessoas inocentes perderam a vida em El Paso e mais de duas dezenas ficaram feridas", disse em conferência de imprensa o governador do Texas, Greg Abbott, no primeiro balanço oficial após o tiroteio.

Já o chefe da polícia de El Paso, Greg Allen, afirmou, na mesma ocasião, que as autoridades encontraram um manifesto do suspeito que indica que este poderá ser um "crime de ódio".

"O tiroteio de hoje (sábado) em El Paso, Texas, não só foi trágico como foi um ato de cobardia. Partilho com todos neste país a condenação deste odioso ato", reagiu Donald Trump, após o primeiro balanço oficial, na rede social Twitter.

O tiroteio num supermercado Walmart, no sul de El Paso, cidade fronteiriça com o México, deixou no sábado pelo menos 20 mortos e 26 feridos, segundo o governador Greg Abbott, que lamentou um dos "dias mais mortíferos da história do Texas".

"Não há razões ou desculpas que alguma vez justifiquem a morte de pessoas inocentes", acrescentou o Presidente norte-americano.

