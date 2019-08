Menino indiano de sete anos tinha 526 dentes

Cinco centenas, duas dezenas e seis unidades, era essa a quantidade exata que este menino de sete anos de idade, do sudeste da Índia, tinha dentro da boca. Parece uma piada, mas é mesmo uma condição rara do ser humano: chama-se odontoma composto, é um tumor benigno ao nível dentário que provoca malformação. Neste caso, originou múltiplos dentes mais pequenos.

O tamanho dos dentes encontrados varia entre 0,1 milímetro e 15 milímetros, mas todos tinham os componentes de um dente normal (coroa, raiz e esmalte). A quantidade de dentes encontrados no raio-x, e confirmados após a cirurgia, é rara no historial da condição. Ainda não se sabe se os motivos para o seu aparecimento são genéticos ou ambientais.

Pratibha Ramani, responsável pelo departamento de patologias dentárias no hospital de Chennai, explicou ao The Guardian que a maioria dos dentes se localizada dentro da gengiva numa espécie de saco: "Tivemos que perfurar o topo [do maxilar inferior], fazer uma janela e remover o saco (…) Como [o saco] estava a aprofundar-se no tecido, o tamanho dos dentes ia ficando muito mais pequeno".

A mesma notícia garante que o rapaz não se queixava de muitas dores antes de removerem os dentes, mas o facto de menos dentes que o habitual terem “nascido” causou muita estranheza ao próprio e à família. O maxilar estava também ligeiramente inchado. Só depois de muita reflexão e aconselhamento por outros especialistas é que os médicos decidiram avançar com a cirurgia, dado ser uma situação rara e, em grande medida, desconhecida.

O rapaz teve alta três dias depois da operação e está fora de qualquer perigo.

