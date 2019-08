Imagens impressionantes: como os EUA estão a controlar o excesso de população de carpas asiáticas

No estado de Kentucky, nos EUA, as carpas asiáticas existem em quantidades excessivas. Como tal, os responsáveis pelas pescas e pelos recursos naturais estão a lidar com a situação de uma forma inovadora (e algo controversa): utilizam os barcos para eletrocutar as águas e fazerem os peixes saltarem até à superfície com o dois propósitos: contabilizá-los e pescá-los.

Citado pela CNN, Ron Brooks, responsável pelo departamento de pescas, explica que "é só para dar às pessoas uma ideia da quantidade de peixes com que estamos a lidar na zona da barragem. Pescamos e tentamos distribuir pelos compradores". Esta espécie é utilizada para fazer fertilizantes, isco e até mesmo produtos alimentares para humanos.

Porque é que esta excessiva quantidade de peixes desta espécie é um problema? A verdade é que as carpas asiáticas só chegaram aos Estados Unidos nos anos 70 e são consideradas uma espécie invasora que desiquilibra aquele ecosistema. Multiplicam-se a um ritmo acelerado e reduzem os alimentos para as outras espécies nativas. "Elas foram transportadas para cá por uma boa razão, mas as pessoas que os trouxeram não tinham ideia de que isso causaria um problema tão terrível", acrescenta Ron Brooks.

Estes animais também atacam barcos de pesca e, às vezes, os próprios pescadores. Os lagos de Kentucky e do Tennessee têm enorme potencial de turismo e de pesca recreativa, mas o perigo que a sobrepropulação desta espécie representa tem sido um entrave a esse desenvolvimento.

A estratégia para reduzir a população a longo prazo tem duas vertentes: uma cerca bioacústica que serve como barreira à sua entrada, e o incentivo à pesca comercial: "Se conseguirmos uma barreira e combinarmos isso com o esforço de pesca comercial, a nossa capacidade de reduzir os números de carpas será suficientemente melhorada", disse Ron Brooks.

