Os balancés na fronteira EUA-México que estão a emocionar o mundo

Metade dos baloiços está em Sunland Park, no Novo México, a outra parte já fica em Colonia Anapra, a oeste de Cuidad Juárez, no México. A ideia para o projeto criativo de Ronald Rael, professor de arquitetura da Universidade da Califórnia, e Virginia San Fratello, professora de design na Universidade Estadual de San Jose, surgiu em 2009, e pretende recorrer ao "humor e à criatividade para abordar a futilidade de construir fronteiras".

Os balancés foram instalados este domingo, numa das zonas fronteiriças onde existe um ambiente de maior tensão. Apesar disso, “os agentes de patrulha fronteiriça nos Estados Unidos não viram problemas no projeto, os militares mexicanos também não”, explica o criador. Tanto as crianças como os adultos reuniram-se para brincar nos baloiços, um ato descrito pela Universidade da Califórnia como "unificador". O arquiteto partilhou nas redes sociais que esta foi "uma das experiências mais incríveis" da sua carreira, e que os momentos de brincadeiras na fronteira estiveram "repletos de alegria, emoção e união".

"O muro tornou-se num verdadeiro ponto de convergência no relacionamento entre os EUA e o México, e crianças e adultos estavam ligadis, de forma significativa, em ambos os lados, com o reconhecimento de que as ações que ocorrem de um lado têm uma consequência direta do outro lado", escreveu o arquiteto. Segundo o mesmo, este projeto "re-imagina, hiperboliza ou questiona o muro e a sua construção, o seu custo, função e significado".

Esta já não é a primeira vez que o arquiteto se manifesta publicamente contra a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. No seu livro Borderwall as Architecture, Ronald Rael não poupa nas críticas ao projeto de Donald Trump. “O que é uma fronteira? É uma linha num mapa, um lugar onde as culturas se misturam de formas bonitas, por vezes violentas e ocasionalmente ridículas”, "e um muro? Uma resposta demasiadamente simples para toda essa complexidade”, afirmou Rael numa TED Talk.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.