Influencer russa encontrada morta dentro de uma mala de viagem

Na passada sexta-feira, Ekaterina Karaglanova, de 24 anos, foi encontrada morta no seu apartamento arrendado na cidade de Moscovo. O corpo estava dentro de uma mala de viagem e a jovem terá sido esfaqueada em várias zonas do corpo, inclusivamente na garganta. A polícia não encontrou a arma do crime dentro do apartamento, nem pistas de um possível assassino de Ekaterina.

Há, contudo, índicios de que poderá ter sido um ex-namorado, dado que as câmaras de vigilância mostram o suspeito a visitar a casa dias antes do desaparecimento e a influencer russa tinha recentemente anunciado uma nova relação nas redes sociais. A suspeita de crime por ciúme é, por isso, uma hipótese para as autoridades.

Foram os pais que deram conta da morte de Ekaterina. Depois de vários dias sem conseguir contactá-la, pediram ao senhorio para entrar na casa onde a jovem vivia. A sua última fotografia no Instagram foi publicada no dia 22 de julho na Grécia.

Milhares de pessoas seguiam as suas viagens pela Europa e dicas de lifestyle. “Katti_loves_life” era o nome pelo qual Ekaterina era conhecida na internet. Para além da sua “carreira” online, a jovem era recém-licenciada em medicina na especialidade de dermatologia.

