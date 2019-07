John Paul Stevens, o histórico jurista americano que passou por Lisboa antes de falecer

Não há maior honra que um cidadão americano pode receber do que uma Medalha Presidencial da Liberdade. Em maio de 2012, o então presidente Barack Obama condecorou um grupo de personalidades com este distintivo, em que se incluiam o músico Bob Dylan, o astronauta John Glenn e o jurista John Paul Stevens.

Este último faleceu no passado dia 16, após sofrer um derrame cerebral, com quase um século de vida. Estava reformado desde 2010, sendo, na altura, o segundo jurista mais antigo a servir na História do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

Na altura da condecoração, a Casa Branca justificou-a desta forma: “Conhecido pela sua abordagem independente, pragmática e rigorosa ao julgamento, John Paul Stevens e a sua obra deixaram uma marca duradoura na lei em áreas como direitos civis, a Primeira Emenda, a pena de morte, a lei administrativa e a separação de poderes.”

Em 1975, foi nomeado pelo então presidente Gerald Ford para ocupar o lugar de juiz associado do Supremo Tribunal americano. De realçar os seus esforços em prol das proteções legais dos prisioneiros da Baía de Guantánamo depois do governo do presidente George W. Bush argumentar, após os ataques de 11 de setembro de 2001, que os prisioneiros não tinham acesso aos tribunais dos EUA, visto que não eram cidadãos americanos.

A limitação da pena de morte, os direitos dos homossexuais, a igualdade racial e a legalização do aborto foram temas que também marcaram e distinguiram a carreira jurídica de Stevens.

Na passada quarta-feira, a CNN divulgou as declarações de Ruth Bader Ginsburg no funeral do antigo jurista. A também juíza do Supremo Tribunal revelou que os dois haviam estado, dias antes do falecimento, na cidade de Lisboa para uma conferência. Acabaram por visitar vários museus e locais históricos do país.

Ginsburg disse ainda, sobre o Stevens, que “a conversa dele era envolvente, e a memória incrível! Disse-lhe que o meu sonho era permanecer no ativo tanto quanto ele, ao que ele me respondeu ‘Fique mais tempo!’”.