Rapaz de 16 anos ganha 2,6 milhões de euros em torneio mundial do jogo Fortnite

Com mais de 200 milhões utilizadores registados por todo o mundo, Fortnite é uma das mais recentes sensações ao nível dos jogos eletrónicos. Este fim de semana decorreram as fases finais do campeonato mundial em Nova Iorque. Cerca de 40 milhões de jogadores haviam disputado um lugar nesta final, mas apenas 100 chegaram ao grande evento.

Os prémios assumem valores extraordinários. Só por estarem entre os 100 finalistas, cada jogador recebe garantidamente 50 mil dólares (quase 45 mil euros). Mas chegando aos primeiros 20 lugares, o prémio cresce: o segundo lugar vale mais de um milhão de euros e o primeiro mais de 2,6 milhões.

Kyle Giersdorf tem 16 anos, é dos Estados Unidos e foi o grande vencedor do torneio. Em declarações à BBC, o jovem revelou que queria economizar a maior parte do prémio: "Tudo que eu quero é uma nova mesa e talvez uma mesa para o meu troféu."

Entretanto, também Emil Bergquist Pedersen, da Noruega, e David Wang, da Áustria, regressaram a casa com o título de campeões mundiais (na modalidade de pares) e três milhões de dólares para dividir.

Esta foi a competição de jogos eletrónicos com os maiores prémios: havia cerca de 26 milhões de euros para distribuir pelos jogadores, muitos deles com menos de 18 anos.

Lançado há cerca de dois anos apenas, Fortnite é um videojogo em que a personagem escolhida pelo utilizador é colocada numa ilha com mais uma centena de outros jogadores em modo online. Para sobreviver, terá de procurar armas, construir fortificações e matar todos os outros jogadores.